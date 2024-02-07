Запрет движения для всего транспорта продлили на ряде дорог в Самарской области

В среду, 7 февраля, в Самарской области из-за метели и ограниченной видимости продлили временный запрет движения для всех транспортных средств на ряде автомобильных дорог. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Так, проехать нельзя по участкам км 93+000 — км 126+000 М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу, а также Р-241 подъезд к Самаре с 330 по 400 км в Елховском и Красноярском районах. Ориентировочно ограничение движения может быть снято в 18:00.
Движение запретили и на других участках, в том числе на М-5 «Урал» с 862 по 1193 км, подъезде к Ульяновску с 296 по 328 км, подъезде к Самаре с 0 по 12 км, подъезде к Оренбургу с 29 по 129 км, с 94 км по 128 км (старое направление).
Запрет введен также на трассе Р-228 с 17 по 25 км, Р-229 с 0 по 160 км, А-300 с 23 по 195 км. Отменить ограничение могут тоже в 18:00.