Запрет движения для всего транспорта продлили на ряде дорог в Самарской области

Движение запретили и на других участках, в том числе на М-5 «Урал» с 862 по 1193 км, подъезде к Ульяновску с 296 по 328 км, подъезде к Самаре с 0 по 12 км, подъезде к Оренбургу с 29 по 129 км, с 94 км по 128 км (старое направление).