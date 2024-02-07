На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

Согласно документу, ЧП произошло с восточной стороны здания мусоросжигательного завода в вентиляционном отверстии. Диапазон утечки составил примерно 4 м x 4 м. «Вода могла просочиться в почву через зазор в железной пластине ниже места утечки», — уточнили в компании.
Был госпитализирован один сотрудник АЭС, его увезли со станции на скорой. Утверждается, что «наличие загрязнений на теле» не выявлено, но подробности о его состоянии не приводятся. В TEPCO также заверили, что анализы не показали «существенных изменений» в состоянии грунтовых вод и морской воды, но компания усилит мониторинг.
По данным японской газеты Asahi, объем утечки радиоактивной воды составляет 5,5 тонны. Концентрация радиоактивных элементов достигла 22 млрд беккерелей (единица измерения активности радиоактивного источника). Как отмечает издание, существует вероятность того, что вытекшая вода просочилась в почву, и в дальнейшем будет накапливаться в грунте.
В августе 2023 года TEPCO начала сброс в океан воды с «Фукусимы-1». Китай полностью запретил ввоз японских продуктов водного происхождения, включая морепродукты. Россельхознадзор усилил контроль за рыбной продукцией из Японии. В ноябре Роспотребнадзор сообщил, что не выявил заражения в рыбе после сброса воды с АЭС.
Лаура Кеффер