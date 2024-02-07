На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

Был госпитализирован один сотрудник АЭС, его увезли со станции на скорой. Утверждается, что «наличие загрязнений на теле» не выявлено, но подробности о его состоянии не приводятся. В TEPCO также заверили, что анализы не показали «существенных изменений» в состоянии грунтовых вод и морской воды, но компания усилит мониторинг.