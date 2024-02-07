Жительнице Прикамья вынесли приговор за убийство отца

По данным следствия, все произошло в одном из домов на территории округа ночью 23 августа прошлого года. Во время ссоры пьяная женщина схватила табурет и ударила 52-летнего отца по голове. А позже она нанесла мужчине несколько ударов ножом в спину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.