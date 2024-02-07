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Труп девочки обнаружили под окнами многоэтажки в Воронеже

Трагедия произошла на улице Миронова.
Источник: Комсомольская правда

Тело подростка было найдено под окнами многоэтажки по улице Миронова в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщают очевидцы.

Многоквартирный дом находится возле «Северного леса». Местные жители предполагают, что погибшая — девочка-подросток. Могла упасть с большой высоты.

В пресс-службе СУ СКР по региону подтвердили информацию о найденном трупе несовершеннолетней на улице Миронова.

— Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — пояснили в СК.

СК
несчастный случай