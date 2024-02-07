Труп девочки обнаружили под окнами многоэтажки в Воронеже

Тело подростка было найдено под окнами многоэтажки по улице Миронова в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщают очевидцы.
Многоквартирный дом находится возле «Северного леса». Местные жители предполагают, что погибшая — девочка-подросток. Могла упасть с большой высоты.
В пресс-службе СУ СКР по региону подтвердили информацию о найденном трупе несовершеннолетней на улице Миронова.
— Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — пояснили в СК.