Набросились на улице и покусали: в Самарской области собаки напали на мальчика

Утром в среду, 7 февраля 2024 года, в селе Черноречье Волжского района произошло ЧП. Там на улице Победы собаки напали на ребенка. Информация об этом появилась в соцсетях.
По предварительным данным, на мальчика набросились две собаки. Якобы одна из них имеет хозяина, а вторая — бродячая. Псы успели покусать ребенка, прежде чем их отогнали прохожие.
— Мальчика укусили в ногу. Сейчас он находится на лечении в больнице. Прокуратура Волжского района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с животными, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуроры оценят действия ответственных лиц и примут необходимые меры. Также они взяли на контроль доследственную проверку, которую организовали сотрудники СК.