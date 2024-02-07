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«Маршрутка была на лысой резине, а водитель сидел в телефоне». СК назвал причину аварии с маршруткой в Березинском районе

СК назвал причину жесткого ДТП с маршруткой и 8 пострадавшими под Березино.
Источник: УВД Миноблисполкома

В Следственном комитете назвали основной причиной жесткого ДТП с восемью пострадавшими под Березино «лысую» резину на маршрутке.

Авария произошла 7 февраля рядом с деревней Василевщина. Водитель маршрутки при маневре попал в неуправляемый занос, и микроавтобус врезался в разделительные заграждения на трассе М4. Серьезные травмы в ДТП получили 8 человек.

Выяснилось, что шины на маршрутке были сильно изношены.

— Следователи установили, что резина на передней оси микроавтобуса не пригодна для эксплуатации ввиду износа, — прокомментировали в СК.

Кроме того, установили, что во время движения водитель маршрутки не раз отвлекался на мобильный телефон. Из-за этого пассажиры даже делали ему замечания. Еще момент, как водитель отвлекается на мобильный телефон, пассажиры сами сняли на камеру мобильного телефона за секунды до аварии.

В СК также подчеркнули, что 31-летний маршрутчик не единожды ранее привлекался к ответственности за нарушения, связанные с перевозкой пассажиров. И в октябре 2023-го он уже был виновником ДТП, управляя маршруткой.