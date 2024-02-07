«Маршрутка была на лысой резине, а водитель сидел в телефоне». СК назвал причину аварии с маршруткой в Березинском районе

В Следственном комитете назвали основной причиной жесткого ДТП с восемью пострадавшими под Березино «лысую» резину на маршрутке.
Авария произошла 7 февраля рядом с деревней Василевщина. Водитель маршрутки при маневре попал в неуправляемый занос, и микроавтобус врезался в разделительные заграждения на трассе М4. Серьезные травмы в ДТП получили 8 человек.
Выяснилось, что шины на маршрутке были сильно изношены.
— Следователи установили, что резина на передней оси микроавтобуса не пригодна для эксплуатации ввиду износа, — прокомментировали в СК.
Кроме того, установили, что во время движения водитель маршрутки не раз отвлекался на мобильный телефон. Из-за этого пассажиры даже делали ему замечания. Еще момент, как водитель отвлекается на мобильный телефон, пассажиры сами сняли на камеру мобильного телефона за секунды до аварии.
В СК также подчеркнули, что 31-летний маршрутчик не единожды ранее привлекался к ответственности за нарушения, связанные с перевозкой пассажиров. И в октябре 2023-го он уже был виновником ДТП, управляя маршруткой.