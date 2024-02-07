«Маршрутка была на лысой резине, а водитель сидел в телефоне». СК назвал причину аварии с маршруткой в Березинском районе

Кроме того, установили, что во время движения водитель маршрутки не раз отвлекался на мобильный телефон. Из-за этого пассажиры даже делали ему замечания. Еще момент, как водитель отвлекается на мобильный телефон, пассажиры сами сняли на камеру мобильного телефона за секунды до аварии.