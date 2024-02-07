В Самаре собаковода дядю Вову оштрафовали на тысячу рублей за хулиганство

Самарцу, который периодически вызывает беспокойство среди местных жителей, катаясь по городу на велосипеде со сворой собак, грозил либо штраф, либо арест до 15 суток. Однако суд принял решение ограничиться финансовым взысканием. В результате мужчина выплатит всего одну тысячу рублей.