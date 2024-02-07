В Самаре собаковода дядю Вову оштрафовали на тысячу рублей за хулиганство

В Самаре Владимира Шумилина, больше известного как дядя Вова, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мировой суд вынес решение 6 февраля, назначив штраф в одну тысячу рублей.
Самарцу, который периодически вызывает беспокойство среди местных жителей, катаясь по городу на велосипеде со сворой собак, грозил либо штраф, либо арест до 15 суток. Однако суд принял решение ограничиться финансовым взысканием. В результате мужчина выплатит всего одну тысячу рублей.
Напомним, Шумилина задержали после жалобы местной жительницы. В результате в адрес «повелителя собак» был составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство.