Из-за падения снега на 95-летнюю жительницу Башкирии возбуждено дело

В адрес директора управляющей компании (по данным «Ъ-Уфа», это ООО «УЖХ Нефтекамска РБ») внесено представление об устранении нарушений и недопущении их в будущем.



5 февраля около 16:30 с крыши многоэтажного дома на улице Карла Маркса в Нефтекамске на скамейку, где сидела пожилая женщина, обрушился снег. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. Пенсионерка не пострадала, скамейка под ней сломалась пополам.



ООО «УЖХ г. Нефтекамска РБ» зарегистрировано в марте 2010 года. 77% принадлежит директору компании Оскару Салимову, 23% — Светлане Файзуллиной. В 2022 году выручка составила 950,96 млн руб., чистая прибыль — 11 тыс. руб.