Смертельный сезон. В Крыму на берег выбросились семь дельфинов

«За первые полгода 2023 года в Крыму на берег выбросились 639 дельфинов, при этом 86 — живыми. Мы столкнулись с таким потоком впервые за всю свою работу на побережье Крыма. Для сравнения, ранее рекордным количеством были 659 выбросов за целый год (2020). Клинические признаки, которые мы наблюдаем как у живых, так и уже погибших, указывают на морбилливирусную инфекцию. В Черное море она попала в 1994 году из Средиземного моря. Вирус не может жить вне организма дельфина, передается между особями через выдыхаемый воздух, а также от матери к детенышу. Вспышки чередуются с долгими периодами затишья, когда болезнь находится “в спящем режиме”, — прокомментировали Krym.aif.ru в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих “Безмятежное Море”.