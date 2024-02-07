Смертельный сезон. В Крыму на берег выбросились семь дельфинов

В Севастополе всего за одну неделю февраля выбросились на берег семь дельфинов. У одной из самок вот-вот должен был родиться малыш. Как сообщили в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», в этом году млекопитающие начали свой «смертельный сезон» раньше почти на месяц.
Krym.aif.ru разбирался в причинах гибели животных.
По всему Крыму
Сезон выбросов — время, когда морские млекопитающие выбрасываются на берег — из-за различных причин в этом году начался в феврале. Это на месяц раньше, чем обычно. Первого погибшего дельфина нашли в Севастополе — он имел повреждения, свидетельствующие о том, что он задохнулся в рыболовецких сетях.
На следующий день на берегу обнаружили крупную азовку, которая оказалась беременной.
«Она была беременная уже достаточно крупным плодом. Внешних следов прилова в сети на ней не было, но были характерные признаки того, что она выбрасывалась на берег еще живой», — рассказали специалисты по морским млекопитающим.
После этого в Центре сообщили ещё о четырёх мёртвых азовках на разных пляжах.
Почему они это делают?
Самая основная причина гибели дельфинов в Крыму — это рыболовецкие сети. Их раскидывают с судов, когда ловят рыбу в промышленных масштабах.
«Дельфины умны, однако они не всегда отличают угрозу от безопасности. Примером этого служит их поведение в отношении тралов — ловушек рыбаков. Основные инстинкты, такие как поиск пищи и размножение, оказываются сильнее осторожности, из-за чего дельфины продолжают следовать за стаями рыб, несмотря на риск попасть в сети. Вдобавок, вспученный тралами ил затрудняет видимость под водой, что может дезориентировать дельфинов и усилить вероятность их попадания в ловушку», — рассказал Krym.aif.ru крымский эколог и зоолог Сергей Тарасов.
Также животные гибнут от истощения, когда в море им недостаёт рыбы.
«Рыболовецкие сейнера (судно для лова рыбы — прим. ред.) идут по прибрежной зоне, а это место для воспроизводства рыбы. В сети попадают морские животные на ранних этапах развития — мальки, икринки. Перепахивание прибрежной зоны спустя некоторое время даёт о себе знать. Сейчас мы уже видим результат — рыбы очень мало», — отметила научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова.
В итоге дельфины голодают или охотятся на тех рыб, которых обычно не едят. Это сказывается на их иммунитете — и животные становятся жертвами различных инфекций.
Опасные вирусы
Дельфинам в акватории Черного моря сейчас нелегко. Причина — развитие морбилливирусной инфекции. Появление этого вируса, который возник на основе кори человека и чумы копытных животных, учёные связывают с загрязнением вод Чёрного моря канализационными стоками.
«За первые полгода 2023 года в Крыму на берег выбросились 639 дельфинов, при этом 86 — живыми. Мы столкнулись с таким потоком впервые за всю свою работу на побережье Крыма. Для сравнения, ранее рекордным количеством были 659 выбросов за целый год (2020). Клинические признаки, которые мы наблюдаем как у живых, так и уже погибших, указывают на морбилливирусную инфекцию. В Черное море она попала в 1994 году из Средиземного моря. Вирус не может жить вне организма дельфина, передается между особями через выдыхаемый воздух, а также от матери к детенышу. Вспышки чередуются с долгими периодами затишья, когда болезнь находится “в спящем режиме”, — прокомментировали Krym.aif.ru в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих “Безмятежное Море”.
Известно, что ослабленные особи дельфинов, как и люди, страдают от пневмонии, энтерита, заболеваний кожного покрова и других болезней. Когда они ослабевают их выносит на берег течением, часто они выбрасываются на берег сами.