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Летящую украинскую «Баба-ягу» сбили российским FPV-дроном «ВТ-40»

Бойцам-судоплатовцам удалось уничтожить вражеский гексакоптер, прозванный «Бабой Ягой». Такие беспилотники вооруженные формирования киевского режима обычно используют в качестве своеобразных ночных бомбардировщиков, они сбрасывают выстрелы от реактивных гранатометов и минометные мины, в том числе калибра 82 мм.

Во время выполнения задания оператор FPV-дрона «ВТ-40», оборудованного тепловизионным устройством, обнаружил и протаранил вражеский БПЛА.

По мнению специалистов, такое использование летающих камикадзе при оснащении подразделений специальными средствами обнаружения станет еще более масштабным и эффективным.

В этом же видеоролике продемонстрирована работа по различной транспортной технике, в том числе по американским автомобилям Humvee. Удары также наносятся по пехоте противника, которая пытается перемещаться у линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось об уничтожении гексакоптеров огнем стрелкового оружия, в частности Lobaev Arms TSVL-8 М4 «Антиматерия», и обычными автоматами Калашникова с тепловизорами.