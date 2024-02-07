Летящую украинскую «Баба-ягу» сбили российским FPV-дроном «ВТ-40»

Во время выполнения задания оператор FPV-дрона «ВТ-40», оборудованного тепловизионным устройством, обнаружил и протаранил вражеский БПЛА.
По мнению специалистов, такое использование летающих камикадзе при оснащении подразделений специальными средствами обнаружения станет еще более масштабным и эффективным.
В этом же видеоролике продемонстрирована работа по различной транспортной технике, в том числе по американским автомобилям Humvee. Удары также наносятся по пехоте противника, которая пытается перемещаться у линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось об уничтожении гексакоптеров огнем стрелкового оружия, в частности Lobaev Arms TSVL-8 М4 «Антиматерия», и обычными автоматами Калашникова с тепловизорами.