В Волгограде поймали двух лжеброкеров, обманувших более 50 человек

Как установили правоохранители, в 2021 году задержанные разместили в одной из соцсетей предложение о заработке на криптовалюте. Заинтересовавшимся людям они обещали стабильный заработок и даже однократно переводили якобы полученную прибыль. Однако когда «брокерам» снова перечисляли деньги, их они оставляли себе.
На уловки мошенников попались не менее 50 жителей Волгоградской области. Сумму нанесенного аферистами ущерба оценивают в 1 млн рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Проводятся следственные действия для установления всех эпизодов незаконной деятельности лжеброкеров.