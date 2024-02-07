В Волгограде поймали двух лжеброкеров, обманувших более 50 человек

Как установили правоохранители, в 2021 году задержанные разместили в одной из соцсетей предложение о заработке на криптовалюте. Заинтересовавшимся людям они обещали стабильный заработок и даже однократно переводили якобы полученную прибыль. Однако когда «брокерам» снова перечисляли деньги, их они оставляли себе.