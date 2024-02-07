Челябинскую клинику наказали за смерть пациентки после липосакции

Стоит отметить, что ни частные, ни государственные врачи оспаривать в суде выводы экспертов не стали. В клинике сообщили, что после злополучной операции проводивший ее пластический хирург был отстранен, а впоследствии и уволен с работы. После прекращения уголовного дела муж и дочь погибшей попытались привлечь его к суду, решив наказать хотя бы рублем. Однако суд пришел к выводу, что за просчеты в оказании медицинской помощи за работника должна нести трудоустроившая его организация.