Челябинскую клинику наказали за смерть пациентки после липосакции

Как следует из материалов Тракторозаводского суда, трагедия произошла в ноябре 2020 года. Жительница Сургута приехала в Челябинск для проведения липосакции. По словам родных, очень хотела подкорректировать фигуру и согласилась на оперативное вмешательство в области живота, талии, спины, поясничной области и ягодиц. Каких-то противопоказаний при обследовании в клинике не обнаружили, насчитали за свои услуги 123,5 тысячи рублей и пациентку положили на стол.
Уже на следующее утро женщина почувствовала себя плохо — резко поднялась температура, появились трудности с дыханием. Понаблюдав ее еще два дня, врачи вызвали в клинику «скорую» и отправили пациентку в ближайшую государственную больницу, где она на следующее утро скончалась.
Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стал тяжелый сепсис, спровоцировавший впоследствии септический шок. Во время операции, которая «сопровождалась обширным повреждением мягких тканей и высоким риском повреждения кровеносных сосудов», в организм попала инфекция. Предотвратить воспаление могли бы антибиотики, которые следовало применить еще до оперативного вмешательства. Но в клинике этого не сделали, а последующая неверная тактика и запоздалая диагностика сепсиса привели к трагическому исходу.
Претензий к клинике в заключении экспертов в избытке: не заметили большую кровопотерю, не выяснили причины падения артериального давления и резкого повышения температуры тела до критических значений, ограничились медикаментозным лечением в то время, как требовалась срочная операция, в том числе и по дренированию ран для определения причин воспалительного процесса. Все это привело к сильно запоздавшему переводу пациентки в специализированный стационар.
В больнице, куда женщину доставили уже в тяжелом состоянии, ее осмотрел хирург, назначил операцию по дренированию послеоперационных ран. Однако спасти пациентку не удалось.
Стоит отметить, что ни частные, ни государственные врачи оспаривать в суде выводы экспертов не стали. В клинике сообщили, что после злополучной операции проводивший ее пластический хирург был отстранен, а впоследствии и уволен с работы. После прекращения уголовного дела муж и дочь погибшей попытались привлечь его к суду, решив наказать хотя бы рублем. Однако суд пришел к выводу, что за просчеты в оказании медицинской помощи за работника должна нести трудоустроившая его организация.
Представители клиники в свою очередь попытались снизить размеры компенсации, заявив, что требования выплатить каждому родственнику по два миллиона рублей явно завышены и могут расцениваться, как неосновательное обогащение.
Выслушав доводы сторон, суд постановил выплатить вдовцу и дочери погибшей по миллиону рублей, из которых по 800 тысяч возложил на частную клинику, а 200 — на государственную. Кроме того, взыскал сумму, уплаченную за неудачную операцию, расходы на захоронение и судебные издержки — еще около 300 тысяч рублей.
Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, куда, как и следовало ожидать, обратились обе стороны, поддержала районную инстанцию и даже увеличила взыскание с частной клиники на 400 тысяч рублей. А кроме того, назначила ей миллионный штраф за несоблюдение требований закона о защите прав потребителей, или, другими словами, за отказ как-то загладить свою вину в добровольном порядке. В итоге, общая сумма взыскания приблизилась к четырем миллионам рублей.