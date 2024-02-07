В Перми в сетевом продуктовом магазине от пожара вылетели стёкла

В МЧС по Пермскому краю пояснили, что информация о пожаре в магазине поступила огнеборцам в 14.15. К месту вызова прибыли 8 огнеборцев на 4 пожарных машинах. На месте они обнаружили, что пламя разгорелось в магазине на первом этаже многоквартирного жилого дома.