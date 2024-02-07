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В Перми в сетевом продуктовом магазине от пожара вылетели стёкла

Возгорание произошло в здании на Куйбышева, 159.

Стёкла вылетели в сетевом продуктовом магазине на Куйбышева 159 в Перми во время пожара 7 февраля, рассказали очевидцы происшествия порталу Вкурсе.ру.

Пермяки сообщали, что к месту возгорания прибыли пожарные машины и скорая помощь.

В МЧС по Пермскому краю пояснили, что информация о пожаре в магазине поступила огнеборцам в 14.15. К месту вызова прибыли 8 огнеборцев на 4 пожарных машинах. На месте они обнаружили, что пламя разгорелось в магазине на первом этаже многоквартирного жилого дома.

«В 14.33 минуты возгорание ликвидировали. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К счастью, от огня никто не пострадал. До прибытия пожарной охраны из магазина самостоятельно эвакуировались шесть человек», — пояснили в краевом МЧС.

Сейчас сотрудники МЧС по Пермскому краю выясняют все обстоятельства и причины пожара. А жителям Прикамья напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнём.

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