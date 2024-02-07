На трассе М-4 в Подмосковье один человек погиб в массовом ДТП с 27 машинами

«В подмосковном Ступине на 86-м км трассы М-4 произошло ДТП с участием 27 автомобилей. В результате один человек погиб, трое пострадали», — сказал собеседник агентства.
По его словам, движение автотранспорта полностью перекрыто.
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«В подмосковном Ступине на 86-м км трассы М-4 произошло ДТП с участием 27 автомобилей. В результате один человек погиб, трое пострадали», — сказал собеседник агентства.
По его словам, движение автотранспорта полностью перекрыто.