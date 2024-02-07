На трассе М-4 в Подмосковье один человек погиб в массовом ДТП с 27 машинами

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение полностью перекрыто на 86-м км трассы М-4 в Подмосковье после столкновения 27 машин, в результате ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.