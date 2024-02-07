Главбух благотворительного фонда «Махалля» в Термезе похитил полмиллиарда сумов

Сотрудники Термезского городского управления департамента при Генпрокуратуре установили, что главный бухгалтер областного отделения благотворительного общественного фонда «Махалля» вступил в преступный сговор с другими лицами. Они подделали документы и похитили денежные средства, переназначенные для оказания различных социальных услуг.
За период с 2021 по 2022 год преступной группе удалось расхитить 499,8 миллиона сумов, которые фонд «Саховат ва кумак» выделил 48 гражданам, нуждающимся в лечении и оперативном вмешательстве.
По данному факту заведено уголовное дело по статьям 167 — хищение путем присвоения или растраты и 209 — должностной подлог. Проводится расследование.