Главбух благотворительного фонда «Махалля» в Термезе похитил полмиллиарда сумов

Сотрудники Термезского городского управления департамента при Генпрокуратуре установили, что главный бухгалтер областного отделения благотворительного общественного фонда «Махалля» вступил в преступный сговор с другими лицами. Они подделали документы и похитили денежные средства, переназначенные для оказания различных социальных услуг.