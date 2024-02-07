Администрацию Самары обязали восстановить лес на площади 63,6 га. Соответствующий иск министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона удовлетворил арбитражный суд в конце января 2024 года.
Ранее Минлесхоз обратился в арбитраж и потребовал восстановить 63,6 га леса в Самаре в качестве компенсации взамен исключенной из лесного фонда земли в поселке Прибрежный. Ранее этот участок относился к Ново-Буянскому лесничеству, но в 2019 году его распоряжением правительства РФ перевели в категорию земель сельхозназначения.
Сейчас эта земля находится в муниципальной собственности. Ее актуальная площадь составляет 49,9 га. Часть территории занимают садово-дачные товарищества. По закону власти Самары должны были в течение трех лет посадить компенсационные деревья, но так и не сделали этого. Как пишет Волга Ньюс, теперь по решению суда городские чиновники обязаны в течение трех месяцев обратиться в Минлесхоз с заявлением о намерении провести работы по восстановлению леса.