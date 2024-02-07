Школьный автобус с детьми врезался в столб по вине пьяного водителя в Алматинской области

«Водитель Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя школьным автобусом с детьми в салоне, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электрический бетонный столб по улице Жибек Жолы в посёлке Кемертоган», — уточнили в суде.