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Школьный автобус с детьми врезался в столб по вине пьяного водителя в Алматинской области

В Алматинской области осудили водителя, по вине которого школьный автобус с детьми попал в ДТП, передаёт BaigeNews.kz.
Источник: Baigenews

Дело об административном правонарушении по части 3 статьи 608 КоАП («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде.

ДТП произошло 5 февраля около 20:10.

«Водитель Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя школьным автобусом с детьми в салоне, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электрический бетонный столб по улице Жибек Жолы в посёлке Кемертоган», — уточнили в суде.

К счастью, дети не пострадали.

«Постановлением суда Г. признан виновным в совершении административного правонарушения. Наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда.