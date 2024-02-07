Школьный автобус с детьми врезался в столб по вине пьяного водителя в Алматинской области

Дело об административном правонарушении по части 3 статьи 608 КоАП («Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения») рассмотрели в Карасайском специализированном межрайонном суде.
ДТП произошло 5 февраля около 20:10.
«Водитель Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя школьным автобусом с детьми в салоне, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на электрический бетонный столб по улице Жибек Жолы в посёлке Кемертоган», — уточнили в суде.
К счастью, дети не пострадали.
«Постановлением суда Г. признан виновным в совершении административного правонарушения. Наложено административное взыскание в виде ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе суда.