В Кореличах 25-летний уклонист получил полгода колонии за неявку по повестке

Суд вынес приговор жителю Кореличского района за уклонение от мероприятий призыва. Как рассказали в Генпрокуратуре, речь идет о 25-летнем жителе Кареличского района. Он стоял на учете, получил повестку, однако в назначенный день, 22 мая 2023 года, не явился на медкомиссию, а 1 июня вовсе уехал из Беларуси за границу. Там он пробыл некоторое время, вернулся в Беларусь в конце ноября 2023-го и был задержан.