В Подмосковье во время снегопада столкнулись почти 30 машин

На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошла авария с участием 29 машин, сообщили в областном министерстве транспорта.
«Из-за ДТП на 86-м км трассы М-4 “Дон” в Ступино нет движения в сторону Москвы. Там произошло попутное столкновение 29 автомобилей», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали, сообщили в МВД.
Авария произошла во время сильного снегопада. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что высота сугробов 8 февраля может повторить рекорд 1999 года, достигнув 58 см.