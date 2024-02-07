В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с обрушением снега на женщину

Сотрудники пермской мэрии прокомментировали ситуацию с обрушением глыбы снега на пермячку, которая шла про тротуару у дома по улице Лодыгина 52а в микрорайоне Крохалева 6 февраля.
«Специалисты администрации Свердловского района связались с управляющей компанией “Наш район”, выяснилось, что крыши и кровли по указанному адресу почищены. Возможно, снег сошел с козырька одного из балконов. Информация взята в работу», — пояснили perm.aif.ru в горадминистрации.
В ответ на жалобу пермяков о большом количестве снега на козырьках крыши дома по улице Самолётной, 36 в пермской мэрии сообщили, что информация об этом передана в управляющую компанию «ПЖК-66». Уборка снега здесь, по словам представителей горадминистрации, запланирована на ближайшие дни.