В мэрии Перми прокомментировали ситуацию с обрушением снега на женщину

В ответ на жалобу пермяков о большом количестве снега на козырьках крыши дома по улице Самолётной, 36 в пермской мэрии сообщили, что информация об этом передана в управляющую компанию «ПЖК-66». Уборка снега здесь, по словам представителей горадминистрации, запланирована на ближайшие дни.