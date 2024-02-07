В Челябинске ликвидировали преступное наркосообщество

В следственной части СУ УМВД России по Челябинску было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), кроме того, в рамках операции «Нелегальный мигрант» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)).