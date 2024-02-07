27-летний мужчина умер после взрыва газа в Воронеже

СК возбудил уголовное дело после смерти 27-летнего мужчины в результате взрыва бытового газа в частном доме на улице Советская в Воронеже. Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 7 февраля.
Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, с 13 по 23 января 2024 года произошел контакт трубы газопровода с электрокабелем. Затем в месте соприкосновения образовалось повреждение стенки трубы и газ вышел в дом.
Хлопок произошел 23 января. В это время в доме находился мужчина. Он получил травмы, от которых скончался в больнице.