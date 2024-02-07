Глава нижегородского минграда комментирует строительство школы на озере

Глава Минграда Нижегородской области Марина Ракова прокомментировала возражения экологов по поводу строительства школы имени Негина на берегу озера Бездонное на Бору.
По информации активиста Николая Мязина, застройка предполагает поднятие уровня грунта на 5 метров — будет перекрыто питание озера, источником которого служит весенний паводок на Волге, водоем зарастет и обмелеет.
По мнению Марины Раковой, строительство школы — один из лучших вариантов использования этой территории: «Озеро Бездонное и территории вдоль его берега как были в рекреационной зоне, так и остаются! Проекту предстоит государственная экспертиза и вопросы охраны окружающей среды (и соответственно, мероприятия проекта) получат компетентную оценку».
Напомним, образовательный комплекс будет состоять из здания школы, двух корпусов пансиона, рассчитанных на 300 мест, современных мастерских, лабораторий и студий, ФОКа, бассейна и футбольного поля.