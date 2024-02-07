Глава нижегородского минграда комментирует строительство школы на озере

По мнению Марины Раковой, строительство школы — один из лучших вариантов использования этой территории: «Озеро Бездонное и территории вдоль его берега как были в рекреационной зоне, так и остаются! Проекту предстоит государственная экспертиза и вопросы охраны окружающей среды (и соответственно, мероприятия проекта) получат компетентную оценку».