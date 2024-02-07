На Балткосе шторм обрушил стену из биг-бэгов у Западного форта

О начале разрушений стены из мешков очевидцы сообщали еще в декабре 2023 года. Тогда же в «Балтберегозащите» пояснили, что «на закрепленных участках берега разрушений не зафиксировано». Специалисты также уточнили, что «конструкция южнее форта не повреждена и находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии».