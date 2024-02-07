Бывшему главе Миасса смягчили приговор по делу о взятке

Станислав Третьяков и его адвокат обжаловали приговор за превышение должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ), а также два эпизода получения взяток — с вымогательством и в крупном размере (пункты «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ).
— В части обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ, приговор отменён, уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием события преступления, — рассказали в пресс-службе областного суда. — В части обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ, приговор отменён, уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения.
Остался в силе только приговор за получение взятки с вымогательством, но и тот смягчили.
— В качестве смягчающего наказание обстоятельства учтено оказание помощи в специальной военной операции, срок лишения свободы снижен до трёх лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 450 000 рублей, — добавили в суде.
Напомним, в конце июня 2023 года Миасский городской суд приговорил Станислава Третьякова к пяти годам колонии строго режима со штрафом в размере 7 миллионов рублей. В чём конкретно градоначальника признали виновным, рассказали в областной прокуратуре.