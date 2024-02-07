Бывшему главе Миасса смягчили приговор по делу о взятке

Станислав Третьяков и его адвокат обжаловали приговор за превышение должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ), а также два эпизода получения взяток — с вымогательством и в крупном размере (пункты «б» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ).