В Иркутске голый мужчина поджег автомобиль и квартиру

В Иркутске сотрудники полиции задержали обнаженного поджигателя в его день рождения. На видеосъемке видно, как мужчина, закутанный в простыню, пытается поджечь стол в офисном помещении, затем, обнажившись, бежит по улице и поджигает автомобиль. Также запечатлен момент задержания голого мужчины в магазине.