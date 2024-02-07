В Иркутске голый мужчина поджег автомобиль и квартиру

ИРКУТСК, 7 фев — РИА Новости. В Иркутске обнаженный мужчина в день своего рождения поджег автомобиль и квартиру, а также пытался поджечь офис, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутске сотрудники полиции задержали обнаженного поджигателя в его день рождения. На видеосъемке видно, как мужчина, закутанный в простыню, пытается поджечь стол в офисном помещении, затем, обнажившись, бежит по улице и поджигает автомобиль. Также запечатлен момент задержания голого мужчины в магазине.
«В отдел полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города раздетый мужчина поджег автомобиль. Несколькими часами ранее полицейские зафиксировали факт поджога квартиры в микрорайоне Березовый Иркутского района. Затем похожий по описанию полуобнаженный “пироман” посетил одно из офисных помещений, где попытался поджечь предметы мебели», — говорится в сообщении.
Сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили пиромана гуляющим без одежды в одном из супермаркетов. При задержании он попытался оказать сопротивление. В отделении полиции пояснить произошедшее мужчина не смог.