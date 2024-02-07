Искали три часа: мальчик по пути в школу провалился в колодец в Экибастузе

«Мальчик со второго класса. Выйдя из дома в 12:40, он не дошел до школы. Учитель сразу забила тревогу и кинулась его искать, в 15:20 наши волонтёры уже были на поисках, проверяли дворы, смотрели камеры, опрашивали людей. А около 16:00 от наших волонтеров мы услышали радостную новость — ребенок найден», — написали волонтеры на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).