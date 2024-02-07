Искали три часа: мальчик по пути в школу провалился в колодец в Экибастузе

Информация о пропаже ребенка разместили волонтеры «Vita». По информации поисковиков, сегодня к ним сообщение об исчезновении школьника поступило ближе к 3 часам дня.
«Мальчик со второго класса. Выйдя из дома в 12:40, он не дошел до школы. Учитель сразу забила тревогу и кинулась его искать, в 15:20 наши волонтёры уже были на поисках, проверяли дворы, смотрели камеры, опрашивали людей. А около 16:00 от наших волонтеров мы услышали радостную новость — ребенок найден», — написали волонтеры на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Выяснилось, что мальчик по пути в учебное заведение провалился в открытый колодец глубиной 2 метра. Просидел он там несколько часов, звал на помощь, пытался самостоятельно выбраться, но без результата.
Волонтеры отмечают, что чудом удалось обнаружить школьника довольно быстро. Ребенок, стоят по колено в снегу, не мог даже позвонить родным и близким. Семья многодетная, и достаток не позволяет купить мальчику телефон. Ребенок проявил смекалку и выкинул свой портфель на верх, чтобы проходящие обратили внимание. Именно это и помогло ему. Заметили рюкзак другие школьники, ученики 8 класса.
«Они заглянули в колодец и вытащили ребенка. Хвала Всевышнему и родителям за таких неравнодушных детей, мальчишки, со слезами на глазах мы говорим Вам “СПАСИБО! Вы — настоящие герои!”. 21 школа, 8»Б’класс. Эти данные наши волонтеры передали в правоохранительные органы, попросив поощрить героев", — сообщили волонтеры.
Между тем, в управлении здравоохранения сообщили, вызов медикам поступил с домашнего адреса пострадавшего ребенка. Точный диагноз пока не установлен, есть подозрение на сотрясение головного мозга, также общее переохлаждение. Не исключено, что понадобится госпитализация.