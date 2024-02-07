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В Приднестровье автомобиль сбил двух школьниц: Пенсионер за рулем не успел вовремя среагировать на пешеходов

В Приднестровье двух школьниц 16 и 17 лет сбил автомобиль. ДТП произошло 6 февраля около семи вечера на мосту через Днестр между Бендерами и Парканами, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Источник: МВД Приднестровья

Подростки шли по выделенной для пешеходов дорожке. В неустановленном месте, но в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода решили перейти дорогу. Навстречу, в Бендеры, ехал «Фольксваген». Водитель, ему 72, не успел вовремя среагировать на пешеходов, к тому же освещение дороги было только с противоположной стороны. В результате мужчина сбил подростков.

16-летняя девочка госпитализирована в травматологическое отделение Бендерской центральной городской больницы. Её подружка отделалась ушибами и испугом.

В настоящее время ОГАИ г. Бендеры проводит разбирательство.