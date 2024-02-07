В Приднестровье автомобиль сбил двух школьниц: Пенсионер за рулем не успел вовремя среагировать на пешеходов

Подростки шли по выделенной для пешеходов дорожке. В неустановленном месте, но в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода решили перейти дорогу. Навстречу, в Бендеры, ехал «Фольксваген». Водитель, ему 72, не успел вовремя среагировать на пешеходов, к тому же освещение дороги было только с противоположной стороны. В результате мужчина сбил подростков.