Работник водоканала осужден за сбыт наркотиков в Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ДП региона, летом 2023 года сотрудниками Департамента полиции на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических средств задержан 38-летний житель Экибастуза. Он оказался работником «Канала имени К. Сатпаева» РГП «КазВодХоз».
В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено 13 полиэтиленовых пакетиков с марихуаной.
По данному факту проведено досудебное расследование. В конце январе приговором Экибастузского городского суда работник водоканала признан виновным и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.