Работник водоканала осужден за сбыт наркотиков в Павлодарской области

Как сообщает пресс-служба ДП региона, летом 2023 года сотрудниками Департамента полиции на транспорте при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в сбыте наркотических средств задержан 38-летний житель Экибастуза. Он оказался работником «Канала имени К. Сатпаева» РГП «КазВодХоз».