Ударившего годовалого малыша белгородца воронежский суд заключил под стражу

Мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области, уточнив, что ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение.



Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, 3 февраля 2024 года в одной из квартир Коминтерновского района Воронежа пьяный мужчина во время ссоры с бывшей супругой ударил по голове годовалого младенца (мальчика на руках держала находившаяся рядом подруга экс-жены подозреваемого). Ребенка доставили в больницу с травмой.



Еще одно дело о покушении на убийство малолетнего недавно возбудили следователи Курской области. Подозреваемый 55-летний житель Ингушетии, ударивший ребенка в магазине Курчатова, также находится под стражей.



Ольга Семенова.