Стрельба возле школы средь бела дня: В Молдове произошла разборка между бизнесменами — есть раненые

Выстрелы прозвучали возле школы 7 февраля 2024 около 13:00 на улице Штефана чел Маре, 88, в Сороках, сообщает Pulsmedia.
Местный бизнесмен, владелец транспортной компании, был госпитализирован после того, как средь бела дня в него несколько раз выстрелили из автомобиля.
Конкурент потерпевшего явился к нему домой, чтобы свести с ним старые счеты, и после словесной перепалки между ними незваный гость, находясь в машине, произвел выстрел из пистолета.
После инцидента одного из них забрала машина скорой помощи и отвезла в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, на второго сотрудники правоохранительных органов надели наручники.