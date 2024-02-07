Силы ПВО уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку была пресечена около 16:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области», — уточняется в Telegram-канале министерства.
Ранее 7 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Тогда в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Пороз Грайворонского городского округа с помощью дрона-камикадзе был поврежден инфраструктурный объект связи. По данным главы региона, никто не пострадал.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.