Кот из «Мастера и Маргариты» лишился усов в Барановичах

Неприятный инцидент произошел на бульваре Штоккерау в райцентре, где недавно установили скульптуру булгаковского кота Бегемота. Скульптура простояла недолго, пока к ней не добрались вандалы: у кота вандалы оторвали усы, а где не смогли — покорежили металл, содрав краску.