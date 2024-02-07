Кот из «Мастера и Маргариты» лишился усов в Барановичах

В Барановичах вандалы оторвали усы коту Бегемоту из «Мастера и Маргариты», сообщила районная газета «Наш край».
Неприятный инцидент произошел на бульваре Штоккерау в райцентре, где недавно установили скульптуру булгаковского кота Бегемота. Скульптура простояла недолго, пока к ней не добрались вандалы: у кота вандалы оторвали усы, а где не смогли — покорежили металл, содрав краску.
Как прокомментировали в городском ЖКХ, на бульваре установлены камеры видеонаблюдения, по которым милиция будет искать злоумышленников. Когда хулиганов найдут, арт-объект будет восстановлен за их счет.