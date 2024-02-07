Стаи волков пугают жителей СКО

Роликами с места нападений на косуль жители делятся в социальной сети, отмечает Astana TV.
«Мы обнаружили труп косули. Рядом следы вот такого размера. Косулю мы отсюда забрали. Короче жуть. Теперь смотрим. Шейный позвонок — она еще теплая. Вот кровь», — рассказал житель СКО.
В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира успокаивают — опасаться людям нечего. В регионе официально не зарегистрировано ни одного факта прихода волков.
«На территории области согласно учета, который проводится в феврале — марте опять — же по результатам прошлого года волк не установлен. Но, учитывая что мы граничим с областями, в которых волк обитает, не исключены заходы, не исключено появление волка. А учитывая, в принципе, что кормовая база для хищников очень хорошая — те же косули, те же кабаны. Поэтому считать его угрозой ни в коей мере нельзя. Просто документально, что волк “зашел” у нас пока нет». Руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира СКО.
Ранее сообщалось, что ранним утром 21 декабря на окраине Каркаралинска волк напал на людей. По данным Управления здравоохранения Карагандинской области, в Центральную районную больницу с укусами животного обратились две женщины. Подробности по ссылке.