Стаи волков пугают жителей СКО

«На территории области согласно учета, который проводится в феврале — марте опять — же по результатам прошлого года волк не установлен. Но, учитывая что мы граничим с областями, в которых волк обитает, не исключены заходы, не исключено появление волка. А учитывая, в принципе, что кормовая база для хищников очень хорошая — те же косули, те же кабаны. Поэтому считать его угрозой ни в коей мере нельзя. Просто документально, что волк “зашел” у нас пока нет». Руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира СКО.