Без газа остались более 130 домов в центре Алматы

— В связи с этим с вечера 7 февраля произведено отключение газоснабжения в квадрате улиц: Курмангазы — Панфилова — Кайырбекова — Толе би в количестве 130 многоэтажных домов, где газ используют для приготовления пищи, и 18 домов частного сектора. Также отключение произведено в микрорайоне «Музтау», — сообщили в пресс-службе АО «КазТрансГаз Аймак».