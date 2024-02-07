Двоих детей нашли мертвыми в Туркестане: в убийстве подозревают мать

В начале января двоих детей нашли мертвыми в Алматы: в убийстве подозревают отца. Тела детей 8 и 12 лет с ножевыми ранениями нашли в съемной квартире. Погибшим Рафаэлю и Ринату было 8 и 12 лет. Близкие утверждают, что 39-летний мужчина нанес сыновьям несколько ножевых ранений, а перед этим оставил бывшей жене записку.