Власти сообщили о последствиях второй за день атаки Vampire по Белгороду

В целом в регионе за 6 февраля было зафиксировано еще как минимум четыре атаки. Под обстрелом оказался город Шебекино, там пострадали двое человек: мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, женщина — контузию, их госпитализировали. Также были атакованы села Новая Таволжанка в Шебекинском районе и Пороз в Грайворонском. Также над территорией области сбили два беспилотника.