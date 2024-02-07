В Казахстане запущено приложение «Европротокол» для мелких ДТП

Упрощенный порядок оформления ДТП может быть применен если в аварии участвует не более двух автомобилей (участников), сумма ущерба не превышает 100 МРП (369 тысяч тенге), не причинен вред здоровью и имуществу третьих лиц, у обоих участников есть полис обязательного автострахования, а также при обоюдном согласии, один из которых признает вину.