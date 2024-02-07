Стали известны новые подробности убийства двух малышей в Туркестане

Об этом сообщили в отделе образования Шиелийского района.
«Инцидент до конца не расследован, и никакой конкретной информации предоставлено не было. Призываем не распространять лишнюю информацию и предположения. Если вы увидите этого человека и узнаете его, просим сообщить об этом в соответствующие компетентные органы», — отметили в ведомстве.
Сообщается, что женщина якобы задушила их подушкой. Информацию прокомментировали в ДП Туркестанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизу.