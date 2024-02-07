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Стали известны новые подробности убийства двух малышей в Туркестане

Подозреваемая в жестоком убийстве своих детей женщина работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея № 46 имени А. С. Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
Источник: Kazinform

Об этом сообщили в отделе образования Шиелийского района.

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«Инцидент до конца не расследован, и никакой конкретной информации предоставлено не было. Призываем не распространять лишнюю информацию и предположения. Если вы увидите этого человека и узнаете его, просим сообщить об этом в соответствующие компетентные органы», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что женщина якобы задушила их подушкой. Информацию прокомментировали в ДП Туркестанской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизу.