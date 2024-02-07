Минчанка пообщалась с парнем в Tinder и потеряла 15 тыс. рублей

Когда она захотела вывести все вложенные и заработанные деньги, у нее потребовали оплатить услуги куратора. Минчанка перевела обозначенную сумму на специальный счет. Позже девушке сообщили, что такой же платеж необходимо перечислить и за работу курьера, который привезет ей заработанные на бирже деньги. Лишь тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов.