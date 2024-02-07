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Минчанка пообщалась с парнем в Tinder и потеряла 15 тыс. рублей

Жительница Минска стала жертвой мошенников — знакомый из Tinder предложил заняться трейдингом, а в результате обманул на 15 тыс. рублей.

Как рассказала женщина милиции, на сайте знакомств она общалась с парнем. В ходе переписки он рассказал, что занимается трейдингом и предложил ей быстрый заработок.

С минчанкой связался «личный аналитик», предоставляющий услуги по выгодному сопровождению сделок на бирже. По указанию помощника девушка скачала специальное приложение и положила на счет деньги.

Когда она захотела вывести все вложенные и заработанные деньги, у нее потребовали оплатить услуги куратора. Минчанка перевела обозначенную сумму на специальный счет. Позже девушке сообщили, что такой же платеж необходимо перечислить и за работу курьера, который привезет ей заработанные на бирже деньги. Лишь тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов.

Общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.