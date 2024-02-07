Следы вели в одну сторону: тело женщины обнаружили в полынье в Рогачеве

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Спасатели обнаружили и достали из реки Друть в Рогачеве тело 70-летней женщины, сообщили в Гомельской областной организации ОСВОД.
Местные жители во вторник в 19:35 позвонили спасателям и рассказали, что по улице Льва Толстого на реке Друть обнаружены следы человека. Они вели к полынье в десяти метрах от берега, но обратных следов не было.
«Дежурная смена МЧС, прибывшая к месту происшествия в 19:40, извлекла тело из воды и доставила на берег. Обстоятельства смерти 70-летней женщины устанавливаются».
Спасатели обращают внимание на то, что лед при перепадах температур и подъеме воды в реках и водоемах становится менее крепким и несет опасность для жизни.
ОСВОД призывает жителей республики быть внимательными и осторожными.
Ранее спасатели отмечали, что по Правилам охраны жизни людей на водах запрещен выход на водоемы в период ледостава, и, в частности, на лед, толщина которого составляет менее 7 сантиметров.
Кроме того, там постоянно обращают внимание на то, что при выходе на лед обязательно нужно надевать спасательный жилет и иметь при себе спасательный линь и ледовые штыри.