Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

«Восемьдесят один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Тридцать шесть обстрелов — на донецком направлении. Тридцать восемь обстрелов — на горловском направлении. Четыре обстрела — на ясиноватском направлении. Три обстрела — на волновахском направлении», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.