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Украинские войска за сутки 81 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 270 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Источник: © РИА Новости

«Восемьдесят один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Тридцать шесть обстрелов — на донецком направлении. Тридцать восемь обстрелов — на горловском направлении. Четыре обстрела — на ясиноватском направлении. Три обстрела — на волновахском направлении», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Отмечается, что всего было выпущено 270 различных боеприпасов.

Также в представительство поступили сведения о ранении пяти сотрудников МЧС ДНР и одного мирного жителя.