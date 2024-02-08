Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Источник: по базе США на востоке Сирии нанесли ракетные удары

ДАМАСК, 8 фев — РИА Новости. Американская база на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, на ее территории прозвучали взрывы, заявил РИА Новости местный источник.
Источник: AP 2023

«Американская база на месторождении “Омар” была обстреляна четырьмя ракетами», — сказал он, отметив, что на территории базы после обстрела прогремели взрывы.

Источник добавил, что после обстрела в небо над Дейр-эз-Зором поднялись американские вертолеты.

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие в стране месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.