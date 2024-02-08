В Туркестане убиты двое малолетних детей: ведутся поиски матери

По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причины смерти тела детей направлены на экспертизы.
— В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и обнаружения местонахождения матери, жительницы Кызылординской области, которая сообщила своей подруге о смерти детей и адрес их нахождения. Расследование дело находится под моим личным контролем.
Также он попросил жителей не распространять недостоверную информацию и предупредил, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность и призывает граждан доверять сведениям из официальных источников.