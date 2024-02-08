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В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщили СМИ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное», в 10 областях Украины объявлена воздушная тревога.
Источник: AP 2023

«В Одессе прогремел мощный взрыв», — говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Российская армия наносит ракетные удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Как подчеркнули в Кремле, войска не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.