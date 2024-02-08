Очередное заседание суда над матерью, заморившей голодом сына, состоялось в Иркутске

Как выяснилось, родной брат матери мальчика планировал сообщить в подразделение по делам несовершеннолетних о жестоком обращении с его племянником. С его слов, однажды ребенка закрыли зимой на балконе. А еще он видел, как мальчишка засыпал с ножом под подушкой. Но в полицию в итоге не обратился, поскольку отговорили близкие. И в итоге мальчик погиб…