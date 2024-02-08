Очередное заседание суда над матерью, заморившей голодом сына, состоялось в Иркутске

Около полугода жительницу Иркутской области судят по статьям за убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью и неисполнение обязанностей по воспитанию. В 2022 году 12-летний мальчик скончался. Ребенок сильно болел, а мать даже не думала обращаться к врачам, просто наблюдала. Кроме того, сын был сильно истощен. Он весил всего 23 килограмма.
Накануне, 7 февраля, в Иркутском областном суде прошло 12 заседание, которое посетил корреспондент КП-Иркутск.
Об этой женщине известно немного. Она официально не работает, вместе с сожителем воспитывает полугодовалую дочь. Воспитанием троих детей занимается их родной отец. На заседании от дачи показаний мать отказалась, но прокурор предоставила ходатайства, чтобы во время заседания судья огласил показания подсудимой, которые она давала ранее следователям.
— Сын слег почти сразу после смерти своей бабушки в июле 2022 года. Ребенок не выходил из комнаты и много плакал. Он почти все каникулы лежал на диване и играл в игры на телефоне. Когда забирала гаджет у сына начинались вспышки гнева. Он скандалил и раскидывал вещи, — рассказывает подсудимая.
В начале лета мальчишку начал беспокоить кашель. В больницу женщина его не водила, поила сиропом и таблетками. Как-то раз утром у сына отекли левая рука и ноги. А потом ребенок и вовсе слег. Даже не мог сам встать.
— Ночью услышала стук в дверь. Подумала, что это соседка, вот и не открыла. А утром пришло сообщение от родного брата. Он писал, что вызовет полицию, если я не отвечу на звонок, — говорит подсудимая. Как выяснилось, это приезжала скорая.
Утром мать вызвала медиков. Буквально через 20 минут врачи забрали женщину с сыном. Но было уже поздно. О диагнозе сибирячке сообщили за день до смерти ребенка.
Как выяснилось, родной брат матери мальчика планировал сообщить в подразделение по делам несовершеннолетних о жестоком обращении с его племянником. С его слов, однажды ребенка закрыли зимой на балконе. А еще он видел, как мальчишка засыпал с ножом под подушкой. Но в полицию в итоге не обратился, поскольку отговорили близкие. И в итоге мальчик погиб…