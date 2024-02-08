Комсомольчанин продал чужую иномарку и спустил деньги на игровые автоматы

Накануне в полицию обратился представитель автодилера с заявлением, что одна из машин пропала с парковки организации. Разбираясь, кто стоит за похищением, полиция вышла на 36-летнего сотрудника салона, который имел доступ к ключам и документам на иномарку. На допросе тот признался, что действительно причастен к краже.