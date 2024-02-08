Комсомольчанин продал чужую иномарку и спустил деньги на игровые автоматы

Работник автосалона в Комсомольске-на-Амуре продал иномарку своей организации без её ведома, а деньги оставил себе и потратил на азартные игры. Фигуранту может грозить до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского управления МВД.
Накануне в полицию обратился представитель автодилера с заявлением, что одна из машин пропала с парковки организации. Разбираясь, кто стоит за похищением, полиция вышла на 36-летнего сотрудника салона, который имел доступ к ключам и документам на иномарку. На допросе тот признался, что действительно причастен к краже.
«Как сообщил задержанный, к нему обратился клиент, заинтересованный в покупке транспортного средства. В процессе тест-драйва автомобиля стороны договорились о цене иномарки — 650 тысяч рублей. Тогда злоумышленник решил реализовать автомобиль без проведения сделки через свою организацию, а денежные средства оставить себе», — рассказали в МВД.
Чтобы осуществить план, сотрудник автосалона составил фиктивный договор купли-продажи, передал машину покупателю и забрал все деньги с покупки. Впоследствии он потратил вырученные средства на игровые автоматы. Против предприимчивого горожанина возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере, которая предусматривает до шести лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведение.