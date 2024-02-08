Лицо в землю: очевидцы поделились кадрами задержания водителя во Владивостоке

Минувшим вечером жители Владивостока стали свидетелями задержания. Очевидцы сняли все происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По словам автора видео, произошло все на Адмирала Юмашева. На кадрах ролика видно несколько сотрудников ДПС, которые держат мужчину. Однако он пытается вырваться из цепкой хватки, из-за чего его валят на землю. За него вступается женщина, которая, судя по всему, попыталась ударить одного из полицейских.
По какой причине задержали мужчину, неизвестно. По словам очевидцы, это водитель автомобиля, возможно он нарушил ПДД или перевозил запрещенные вещества. Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу ГУВД по Владивостоку, в ведомстве пообещали предоставить комментарии о ситуации позже.