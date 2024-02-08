Лицо в землю: очевидцы поделились кадрами задержания водителя во Владивостоке

По словам автора видео, произошло все на Адмирала Юмашева. На кадрах ролика видно несколько сотрудников ДПС, которые держат мужчину. Однако он пытается вырваться из цепкой хватки, из-за чего его валят на землю. За него вступается женщина, которая, судя по всему, попыталась ударить одного из полицейских.