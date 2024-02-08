Полицейские накрыли банду сутенеров во главе с «мамкой» в Новосибирске

Уголовное дело по ч.1 и ч.3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой» и ч.1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией другими лицами» вел следователь СУ Управления МВД России по Новосибирску. Об этом сообщили в пресс-службе «главка» регионального МВД.
В ходе следствия было установлено, что банду сутенеров организовала 50-летняя жительница Заельцовского района города. Она орудовала в областной столице, вовлекая женщин в занятия проституцией.
«Работницами», в основном, становились жительницы Новосибирска и те, кто уже имел личный опыт оказания подобных услуг. «Кадры» для своего бизнеса бандерша искала с помощью объявлений о предоставлении высокооплачиваемой работы в соцсетях.
Преступная группа успешно работала больше двух лет — с мая 2021 по август 2023 года, — предоставляя услуги «ночных бабочек» в отелях, а также гостиничных и банных комплексах областной столицы и специально для этого арендованной квартиры.
Деятельность «мобильного борделя» была пресечена оперативниками в августе прошлого года, однако фигуранты на период следствия остались на свободе. В результате через месяц две сотрудницы в возрасте 26 и 27 лет вместе с бандершей вновь организовали сервис по предоставлению эскорт-услуг, который проработал до 5 октября.
Следствие завершено. Уголовные дела в отношении всех участников банды направлены в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что жители Новосибирска жалуются на бордель в многоэжтажке на Челюскинцев, 14.