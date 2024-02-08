Полицейские накрыли банду сутенеров во главе с «мамкой» в Новосибирске

Деятельность «мобильного борделя» была пресечена оперативниками в августе прошлого года, однако фигуранты на период следствия остались на свободе. В результате через месяц две сотрудницы в возрасте 26 и 27 лет вместе с бандершей вновь организовали сервис по предоставлению эскорт-услуг, который проработал до 5 октября.