Сильный пожар: огонь съел двухквартирный дом в Приморье

В приморском селе Петровка в ночь на 8 февраля произошло ЧП. По неизвестным причинам загорелся двухэтажный жилой дом, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.
Тревожный звонок о пожаре поступил примерно в час ночи. Спасатели приехали к горящему зданию через восемь минут после сообщения. К этому времени уже полыхала веранда. Всего огонь повредил площадь около 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Для тушения пожара привлекли три единицы пожарной техники и 13 специалистов.
Ранее «КП» писала о полыхающей доме во Владивостоке, сильный дым заметили в районе Змеинки. Как уточнили в ГУ МЧС по краю, загорелся сначала один дом (по данным «КП», коттедж), затем огонь перебросился на другое строение.