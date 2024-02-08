Сильный пожар: огонь съел двухквартирный дом в Приморье

Тревожный звонок о пожаре поступил примерно в час ночи. Спасатели приехали к горящему зданию через восемь минут после сообщения. К этому времени уже полыхала веранда. Всего огонь повредил площадь около 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.